Kike Morandé aprovechó las redes sociales para realizar una profunda crítica a los actuales programas de entretención que van en horario estelar, el cual tildó que "todos son iguales".

En medio de un Instagram de Marlén Olivarí, el otrora conductor de "Morandé con Compañía" partió diciendo: "Yo creo que la gente más joven, no nos conoció, o quizás sí pero no tan bien".

Después, enfatizó que "a nosotros nos gustaba reírnos, pasarlo bien y de ahí empezaron con toda esa (…)", haciendo alusión a los movimientos sociales que, en parte, gatillaron el término del programa.

No obstante, aclaró que "adonde voy la gente me quiere, me saluda, me hacen señas", a lo que Olivarí afirmó: "Ahora más que nunca, la gente te valora mucho más que antes porque extrañan la entretención".

La critica de Kike Morandé a los formatos televisivos

"Yo creo que hoy en día tu vas a un canal con un programa de televisión, no te pescan", remarcó el exanimador de "Viva el Lunes" en los años 90.

En esa línea, añadió que "buscan entretención y son todas iguales. Bailan hasta que se rompan los zapatos bailando, cocinan hasta que se les queme la olla".

A su vez, mencionó que "a mí me encantaría volver y hacer un programa (…) no tan cabros; si el mundo no empezó después del estallido ni antes del estallido".

"Yo veo un programa de conversación y me aburró", acotó Morandé, quien hizo una profunda crítica a los estelares que se emiten en la pantalla chica.

