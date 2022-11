Comparte

La actriz Belén Soto realizó su despedida de soltera, lo cual enseñó a través de una serie de imágenes que compartió en Instagram.

Entre algunas de las presentes que festejaron, se dejó ver a la actriz Mane Swett y Kel Calderón, evento que habría sido más que exitoso, en la previa a su matrimonio con su novio Branko Bacovich.

En la publicación que compartió, la también escritora redactó: "MI DESPEDIDA DE SOLTERA!!!!!!! Que les puedo decir! Aun no supero esta noche! Jamás imaginé que llegaría este día, en el cual estoy a semanas de casarme! (CTM) Pero hoy, lo que me doy cuenta, y más valoro, son esas personas que están al lado mío, esa familia que uno elige! Tus amigxs!".

Tras esto, aseguró que ha sido una de las "mejores noches que he tenido en mi vida! No saben lo querida que me hicieron sentir, y afortunada de tener a cada uno de ellos y ellas! Revisando ahora cada una de las fotos y videos, no dejo de reírme! No alcancé a subir todas las que quería, (hay otras que son prohibidas jajaja) pero, sólo puedo puedo decir, ¡gracias! Los amo a cada uno de ustedes! Gracias por hacerme una noche inolvidable".

Finalmente expresó: "Nunca subo este tipo de post, pero merecía compartirlo con cada uno de ustedes que también son parte de mi vida!".

