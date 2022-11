Comparte

Daniela Aránguiz rompió el silencio y se refirió a como ha llevado su separación con el exjugador de Colo Colo, Jorge Valdivia, con quien estuvo casada por 18 años.

"Yo a Jorge (Valdivia) lo amo como el padre de mis hijos y claramente siempre me ha dicho que soy el amor de su vida. No sé que va a pasar más adelante, pero las puertas de la casa siempre van a estar abiertas para él", mencionó en "Podemos Hablar".

Sobre una posible reconciliación con el "Mago", la influencer agregó que "siempre lo intenta, pero a él le he dado muchas oportunidades y siento que esta vez lo tengo que pensar más".

En ese sentido, remarcó que "ya no tengo 20, ya tengo 30 y tantos y casi pisando los 40. Y cuando tienes una edad más grande, uno no quiere darle ciertos ejemplos a los niños. Ya no soy la niña chica que te pueden dar vuelta y cambiar el panorama".

Asimismo, la exchica "Mekano" sostuvo que "yo quiero ver un cambio verdadero y como matrimonio necesitamos una terapia familiar. Yo creo mucho en la terapia y creo que podemos solucionar cosas".

Por último, Daniela Aránguiz afirmó en el programa de Chilevisión que "si tú me preguntas si yo voy a volver ahora, te voy a decir que no. Necesito tiempo para mí y reencontrarme conmigo misma".