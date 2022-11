Comparte

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla", espacio de Canal 13 conducido por Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, donde contaron con la presencia de Tonka Tomicic como invitada.

En este sentido, la exconductora de "Bienvenidos" repasó diversos aspectos de su vida, revelando un inesperado episodio que habría experimentado con otra famosa animadora.

"Me pasó una vez en un súper escenario, uno 360″, inició comentando sobre un tenso momento que vivió, en un importante momento televisivo.

Luego continuó: "Iba saliendo y la persona que nos presentó, yo iba con una persona al lado y yo dije ‘me va a pasar por alto, no me va a saludar y voy a quedar con la trompa estirada’".

Previo a ese incómodo momento, Tomicic señaló que se dio cuenta, "porque tu cachas cuando alguien te va a saludar y cuando alguien te pasa por el aro".

"Estamos hablando de la tele, estaba viendo todo el mundo. Yo iba caminando y dije ‘no, esta mina me va a cag…", relató la animadora.

Finalmente, señaló que, para evitar la situación, Tomicic saludó a esta persona con quien ella iba caminando. "A mí no me estaba saludando. Avancé tres pasos, me crucé y la saludé".

Tonka Tomicic se negó a revelar el nombre de esta persona, por lo que dejó la duda no solo de los conductores del programa, sino también de los espectadores del espacio.