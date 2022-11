Comparte

Marlene de la Fuente se refirió a la infidelidad de su ex esposo, Iván Núñez, y habló sobre los últimos días de su relación. "Era súper puritano, muy conservador", reveló la periodista en el programa Tenemos que hablar de sexo, conducido por Tonka Tomicic.

"Yo viví una infidelidad, que la verdad es que a mí bajo ningún punto me llegó ni me dolió eternamente", afirmó Marlene en el espacio.

Por otra parte, la periodista señaló que se concentró en su maternidad. Lo anterior habría cambiado su vida en pareja: "Tú solo llegas a tener relaciones cuando hay espacios, cuando se dan los lugares", dijo.

"Uno medio puritano, no hacía nada, era cartucho, yo también venía de una enseñanza… no es solo que hice algo cuando tuve a mis hijos, pero era todo formal, la rutina que hoy en día ya no va", agregó.

"No teníamos una mala relación, nunca hubo algún problema. Empezó a dormir arriba solo cuando fue infiel y le dije que esto se acaba acá", complementó.

Posteriormente, recordó el momento en que confirmó la infidelidad de su ex esposo por medio de fotografías que le presentó un tercero.

"Fui a ver las fotos solo por mis hijos, yo las vi y supe inmediatamente que esto se acababa".

Finalmente, indicó: "Debo ser súper sincera, yo vi esto y para mí fue la salida, yo sentí que me abrieron la puerta de la cárcel, fuerte lo que estoy diciendo, pero viene de corazón".

