Este martes en “Juego textual”, Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez tendrán una conversación al límite con Iván Arenas, el “Profesor Rossa”.

El ex conductor de Canal 13, reinventado como comediante “sin censura”, se referirá al cuidado que pone a su salud, considerando que ha padecido cuatro infartos y un cáncer al colon, pero insiste en no beber agua ni comer vegetales. “Hoy ya me da lo mismo morir mañana. No le tengo amor ni apego a la vida como mucha gente. Si muero mañana, muero no más”, dirá, aunque admitirá que considera que tiene una buena calidad de vida.

“Lo paso bien, como de todo. No soy grosero como antes, antes me comía un pernil y medio, un arrollado huaso, harto ají, era grosero para comer. Hoy como lo mismo, pero menos cantidad”, explicará.

Hablará también sobre su pareja, Patricia, con quien lleva 12 años de relación, y la manera en que sobrellevó el hecho de que ella tenía un hijo pequeño, pero él no quería ser padre nuevamente, tras haber tenido dos hijos mucho mayores. “Yo pensé: voy a conocer al cabro chico. Si me cae bien, sí. Si es pesado, chao con toda la cuestión, y no parte la relación”, contará. Finalmente, se simpatizaron con el joven, ahora de 18 años.

Además, hablará de su padre, quien falleció de diabetes a los 63 años, y la complicidad que tenía con él, que los hacía juntarse a comer fruta a escondidas, sin tener conocimiento de que eso era perjudicial para su salud. “Yo no sabía que tenía diabetes. Quedé con un cargo de conciencia con la muerte de mi padre, le decía a mi hermano mayor que porqué no lo llevamos a Santiago para hacerse un chequeo completo. Yo lo hago ahora”, declarará.

Su relación con su padre se vio reflejada posteriormente en la que tuvo con Valentín Trujillo, su acompañante en “El mundo del Profesor Rossa”. “Yo vi en él a mi padre”, confesará. “Yo le digo ‘papá’. Él me dice ‘hijo’. Me siento orgulloso de haber sido yo quien le puso el apodo de ‘tío’ porque a él le decían ‘amigo Valentín’ en ‘Pin Pon’”, desclasificará el también ex integrante de programas como "Maravillozoo" y "La mansión Rossa".