Hace unos cuantos días Kathy Contreras anunció, a través de las redes sociales, que se uniría a la plataforma de adultos "Unlok", en la cual están otros famosos rostros, como Antonella Ríos y Francisca Undurraga.

Así, en una entrevista con LUN, la intérprete entregó detalles de por qué tomó esta decisión, apuntando a que se trató de ingresos económicos.

"Ya tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes. Conozco mis límites y me gusta explorar mi lado sensual y erótico", inició comentando con el citado medio.

Luego continuó, señalando que disfruta el tema de las imágenes: "Lo paso bastante bien cuando lo hago. Si esto puede ser artístico y pagado, sin forzarme a nada, mejor todavía".

Los detalles de su cuenta en "Unlok"

Por otro lado, la ex "Calle 7″ entregó detalles de su perfil en la plataforma, donde acceder al contenido que publica tiene un costo de 10 dólares mensuales, algo así como 9 mil pesos chilenos.

Respecto a por qué escogió esta plataforma, señaló que lo hizo porque otros rostros nacionales se encuentran allí, como Lucila Vit y Sabrina Sosa.

"Eso me generó confianza, las sigo en Instagram y me gusta cómo llevan su lado maternal y laboral, porque siguen siendo chicas sexies y cálidas", explicó.