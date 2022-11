Comparte

Durante la competencia de "El Discípulo del Chef", surgió el amor entre dos de los participantes, a pesar de que en un inicio eran competencia y se encontraban en equipos distintos.

Hablamos de Miel Blanca y Max Cabezón, los cuales en medio de la competencia empezaron un coqueteo que culminó en una relación.

La joven, que además fue eliminada de la competencia el día de ayer tras un contagio de Covid-19, habló con el portal Página 7, donde reveló que su romance con el cocinero terminó.

"Me da mucha pena, es una lata lo que pasó, porque salí del programa, pasó un tiempo… y ya no estamos juntos", inició señalando la cocinera.

Luego reveló cuáles habrían sido los motivos del término de su relación: "Yo estoy soltera y él también, estamos cada uno por su lado, porque Max, de la nada, de un día para otro, cambió rotundamente la persona que presentaba ser. Era otra persona".

"De un día para otro cambió…"

"En el programa, Max era una persona súper cariñosa y un día para otro cambió completamente su forma de ser", añadió. "Se volvió súper frío y poco interesado en mantener una relación, así que no saco nada positivo".

De igual manera, Miel Blanca señaló que "debo agradecerle el hecho de haber estado, porque nos apoyamos mutuamente".

"Es súper triste decirlo, de verdad me da pena, porque me gustaba estar con él. Simplemente, no tenía que darse", relató.

Por último, expresó: "Pasa por un tema del programa mismo y casi de TV. Creo que fue en la onda de estar grabando y que se dio así; después, saliendo del programa, fue súper cambiante".