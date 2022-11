Comparte

El ahora ex ‘Niño poeta’, Jorge Rivas Cordero, contó el momento cuando rechazó una invitación que le realizó Don Francisco para ir a Estados Unidos.

"Con Don Francisco hay una historia bien interesante. Yo me porté pésimo con el caballero. Me llevaron a conocerlo a Canal 13 y yo me porté pésimo", indicó al programa ‘El Chile que viene‘.

En ese sentido, el estudiante señaló que "me quería llevar a Estados Unidos, mi mamá re entusiasmada, y yo no, le decía que ‘no quiero ir con ese caballero’. Me dijeron ‘sácate una foto con él’ y yo dije ‘no sé, preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera'".

Después, acotó que tomó esa decisión tras ver una entrevista controvertida que el animador había tenido, tiempo atrás, con un niño de México.

"Lo hice porque, las primeras veces que pude acceder a internet, vi una entrevista que le hizo a un niño mexicano. A mi parecer, lo ridiculizó bastante. Estaba de acuerdo con que me ridiculizara la gente, el público, millones de personas, pero nunca Don Francisco", afirmó.

Por último, el joven de 13 años mencionó que sus decisiones fueron tomadas con conciencia: "Todo lo que yo hice, lo hice en consciencia. Yo creo que el Niño Poeta fue la travesura más grande que pudo haber hecho un niño con su vida".

