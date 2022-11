Comparte

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de "Todo por Ti", programa que conduce Cecilia Bolocco, donde diversos famosos homenajean a sus madres.

Así, en este reciente capítulo se contó con la presencia de la influencer Belén Soto, junto a su madre, la exmodelo Carolina Infante.

Tras esto, Belén Soto señaló que su madre debió ser mamá y papá a la vez, luego de que se separara de su padre, Aldo Soto, un reconocido conductor de TV de los años 80.

"Mi papá era un hombre abusivo, que estaba obsesionado y quería hacerle el mal a mi mamá", relató sobre su progenitor.

En la misma línea, sumó: "Era controlador, le controlaba desde los kilómetros del auto, el celular, muchas veces peleas, golpes, de todo".

La situación cambió una vez que Carolina tomó la decisión de separarse. Sin embargo, si bien ambas esperaban que esto solucionara la situación, no fue del todo así, ya que años después intentó quedarse con su hermana Pascal.

"Un día no la trajo más de vuelta y me quedé sin mi hermana. Por eso yo nunca volví a tener una relación de respeto con él. Por más que me juntaba con él, para ver a mi hermana", repasó Soto.

"Algo tenía que suceder para darle paz a mi mamá"

Sobre esta situación, manifestó: "Veía lo mal que lo estaba pasando mi mamá y lo que significaba para ella luchar todos los días para ir a un juicio y nosotras tener que estar ahí testificando".

El final definitivo a este complejo escenario llegó solo con el fallecimiento de Aldo, tras experimentar un cáncer gástrico. "Fue la solución a nuestros problemas (…) Uno nunca espera que pasen estas cosas en la familia, pero todo es por algo, y esto es algo que tenía que suceder para darle paz a mi mamá. Si hoy vivimos en paz es porque tenía que suceder eso".

Aquí puedes revisar el momento: