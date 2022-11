Comparte

En el nuevo capítulo de "Socios de la Parrila" se contó con la presencia de José Alfredo Fuentes y Gloria Simonetti, cantantes que repasaron su amistad y hablaron de diversas anécdotas.

En este sentido, "Pollo" Fuentes habló de su soledad, señalando que está soltero y que nadie vive con él.

"Estoy solo, este último tiempo he sentido más fuerte la soledad. Confieso que estos últimos días cuando se abre la reja del estacionamiento me duele la guatita. Voy a estar solo, quiero dormirme luego", partió comentando respecto a la situación que enfrenta.

Tras esto, señaló que dos de sus tres hijos viven fuera de Santiago. "Lo que más me llena son mis nietos, son una felicidad inmensa. Entonces no estar con ellos me complica. Veo los videos y me dan ganas de llorar", detalló.

En la misma línea, reflexionó sobre su vida como jubilado: "Es complicado, me complica la soledad. El hecho de sentir que no tienes la misma capacidad física de antes. Me complica la cosa económica, para mi familia siempre he sido el pilar y me asusta no poder darle todo lo que a mí me gustaría (…) Es una presión que me hago yo mismo".

Finalmente, relató que mantiene una buena relación con su exesposa Isabel, madre de sus hijos, pero no ha sido suficiente para alejar la soledad: "Ella es fantástica, pero no es lo mismo. El hecho de estar separados tanto tiempo y ya no estar juntos también me asusta", finalizó.

