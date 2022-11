Comparte

Hace unas cuantas semanas el nombre de Gissella Gallardo se tomó las redes sociales, luego de que se confirmara su separación con Mauricio Pinilla, y fuera acusada de rayarle el auto al exfutbolista.

Sobre esta última situación, fue el periodista Sergio Rojas quien señaló que Gallardo fue la responsable del acto.

"Se baja del vehículo y llave en mano comienza a rayar todo el vehículo de Mauricio Pinilla por el costado, y eso no queda ahí. En el capó del vehículo le escribe ‘pluto’ (sácale la L)… Luego ella se aproxima a un neumático y aparentemente intenta pincharlo. Al no lograrlo comienza a desinflarlo…", relató el ex "Me Late" en la oportunidad.

Bajo este sentido, la rubia habría optado por presentar una acción judicial en contra del comunicador, de acuerdo a lo que informó el sitio Glamorama, la cual fue declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Desde el portal, habrían tenido acceso a los documentos, los cuales detallan: "(Gissella Gallardo) Se encuentra viviendo una tortuosa realidad en su entorno familiar y vida privada, al ser víctima de un constante ataque por parte del querellado (Sergio Rojas), quien desde hace un tiempo se ha referido a ella exponiéndola pública y reiteradamente, recalcando únicamente aspectos negativos de su vida, como su falta de dignidad e integridad como mujer y madre".

"Además de proferir graves acusaciones consistente en la imputación de supuestos delitos en contra del señor Mauricio Pinilla, acusaciones que carecen de toda verdad y que solo tiene como finalidad menospreciar y desacreditar la imagen de mi representada en su calidad de mujer ante la sociedad", afirmó.

Pena de reclusión y multa en UTM

En la misma línea, expresó: "Así es como comienza una realidad degradante y deshonrosa para mi representada, donde su honorabilidad y vida privada se ha visto gravemente afectada al verse constantemente expuesta en los medios de comunicación, sean televisivos o escriturados".

En cuanto a la alusión del comunicador, relató que "se ha ensañado y encargado de reproducir sus falsas acusaciones y declaraciones en todos los medios de comunicación posibles, a fin de destacar los aspectos negativos de mi representada en su rol de esposa, madre y mujer… atribuyéndole con ello una patología y prácticas que no son propias de ella, tales como que ser ‘una celópata’, ‘una bruja por practicar la magia negra’, ‘una loca desquiciada’, ‘mujer despechada que tuvo su día de furia rayando el auto de Pinilla’, entre muchas otras sentencias".

Así, Gallardo junto a su equipo solicita para Sergio Rojas una pena de reclusión menor en su grado medio, así como una multa de 20 UTM por calumnias, mientras que para el delito de injurias solicitó pena de reclusión menor en su grado de medio a máximo, así como 20 UTM.