Luego de que por más de una década los comunicadores no se presentaran juntos sobre el escenario, Marlen Olivari y Ernesto Belloni confirmaron que se unirán para un nuevo show que estarían preparando, con fechas ya confirmadas.

Así, el dúo iniciaría el próximo 12 de enero con un formato estilo café concert, el cual detallaron en conversación con LUN, afirmando que buscarán ser "cuidadosos" con el guión, pero sin perder la "esencia".

"No se trata de ponernos el traje de cura y de monja, pero sí estamos teniendo cuidado en nuestros guiones y en lo que hablamos", señalaron.

"Nada del chiste de gay, ni de la esposa…"

Recordemos que Belloni se presentó en Festival de Viña 2020, a meses del estallido social, donde se quebró en lágrimas reflexionando sobre el humor que hacía antes.

"La única diferencia es que el humor ahora no pasa por la mujer. No va a pasar por la Marlen (…) Sé que la gente hoy no le gusta esa cuestión de dejar a la mujer en ropa interior, tampoco denostar a las personas, nada del chiste de gay, ni de la esposa. Ahora hay que hacer equilibrio, lanzar un chiste de la esposa y del esposo. En esas cosas la gente está sensible", relató de un inicio el rostro que encarna "Che Copete".

Aún así, Belloni señaló que "el que va a ver a Belloni y la Marlén sabe a lo que va. Claro, ahora con algunas restricciones. Ya no estamos para sacarnos la ropa. Eso ya no corresponde. Ahora la Marlen está en su calidad de actriz y no de mujer sensual como era antes. Estamos en una parada más respetuosa con la mujer".