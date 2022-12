Comparte

El pasado miércoles se dio a conocer que el exchico reality Álvaro Ballero había sido desvinculado de Canal 13, tras 10 años trabajando en la estación.

Si bien hasta el momento el hecho no había sido confirmado, ahora fue el propio comunicador quien, a través de las redes sociales, se refirió a este cambio de escenario laboral.

Con una extensa publicación, el ex "Protagonistas de la Fama", tuvo múltiples palabras para su paso por la exseñal católica.

"Fueron 10 años, los mejores años profesionales de mi vida. Sólo me queda agradecer, desde los jefes que creyeron en mí, me dieron oportunidades que ni siquiera yo me las hubiera dado, me obligaron a arriesgar, cuando mi inseguirdad no me permitía avanzar, creyendo que el fantasma del “chico reality” era más fuerte, y asumiendo el riesgo", inició comentando.

"Gracias a todos"

Luego continuó: "Hice de mi pega, mi pasión, la oportunidad de poder liderar equipos creativos, fue desafiante, a ratos dando muchas batallas para lograr que una idea descabellada termine siendo un trabajo de excelencia, hasta ganamos el galardón más importante a nivel mundial de la industria de la entretenimiento con nuestra primera campaña “in-house” del 13, y sí, terminamos haciendo la campaña que siempre soñamos con el Profesor Rossa, que hoy está al aire".

"Gracias a mi equipo, ustedes fueron todo, hicimos locuras que nunca antes se habían logrado en la industria, sólo gracias a sus inconmensurables talentos", añadió pronto.

Por último, también expresó palabras para quienes le enviaron mensajes: "Gracias a todos los clientes que me han escrito y llamado, que fueron los que creyeron en nuestro equipo y junto a ustedes hicimos proyectos épicos. Gracias a los rostros y profesionales de la industria que han copado mi celular de mensajes luminosos y de agradecimiento, es mutuo".

Aquí puedes revisar la publicación que compartió Álvaro Ballero: