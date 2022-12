Comparte

Hace unos días la influencer Coté López reveló que fue víctima de un millonario robo, luego de que su tarjeta de crédito fuera clonada, perdiendo así 13 millones de pesos.

"Eso fue lo que me gastaron cuando me clonaron la tarjeta", afirmó la también empresaria a través de las redes sociales.

Tras esto, precisó: "Resulta que yo pagaba la tarjeta porque la veía usada y los hueo… gastaban más", señaló, relatando que se dio cuenta de esta situación al no poder realizar una compra.

"Me di cuenta porque no pude comprar en el viaje, ahí me dijeron que estaba copada, pero yo lo había pagado todo y no la usé. Me dicen que el banco se hace cargo de 35 UF, un millón de peso aproximadamente. ¿Y los otros 13 millones qué? Esperaré los 5 días que me dio el banco para responderme, pero si no se hacen cargo, les juro que haré la funa más grande de la historia", narró sobre la situación.

"Tuve buenas noticias"

Afortunadamente, la situación cambió, pues ahora compartió una nueva historia a través de las redes sociales, donde señaló que el problema cambió.

"Hoy tuve buenas noticias", partió señalando en una historia, para luego detallar: "Me devolverá todo. Gracias a Dios, del Banco", afirmó.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: