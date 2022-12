Comparte

La línea de productos de María José "Coté" López recibió fuertes críticas por parte de usuarias que adquirieron parte de la línea de belleza que tiene la emprendedora.

Todo partió cuando su marca Clo promocionó uno de sus delineadores negros, los cuales generaron los reclamos de las personas en Instagram.

"La precisión de la punta de nuestro #EyeTattoo2.0 es ICONIC Crea un delineado exacto, gracias a que reforzamos el pincel y la fórmula de este delineador a prueba de agua", dice el posteo.

Las críticas de las usuarias al producto de Coté López

"Compre 2 el año pasado, me salieron malo, hice el reclamo , me mandaron dos más y lo mismo, ahí los tengo sin usar, no marcan bien y al volverlo a pasar se borra", "Y no hay un reembolso a las que nos salió malo y nunca tuvimos respuesta, ya que gracias a eso lo arreglaron digo yo", fueron algunos de los comentarios.

Incluso, una usuaria fue más allá y añadió que "ess pesiiiimoookkk de maloooo yo lo compre 2 veces y las 2 el plumón no pintaba había que hacerle maribancias para que marcara".

De momento, la modelo no se ha pronunciado ante los reclamos y los comentarios de reclamos continúan en la publicación.