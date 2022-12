Comparte

Valentina Roth habló sobre su primer embarazo que reveló por medio de su cuenta de Instagram durante la jornada del viernes. "No fue planeado, pero estamos felices. Siempre quise ser mamá", señaló la bailarina.

Recordemos que Valentina está en una relación con el odontólogo Miguel de la Fuente, a quien conoció en una fiesta entre amigos. La pareja espera a su primer hijo tras cinco meses de pololeo. Actualmente ella tiene tres meses de gestación.

"Tenemos una buena edad, yo cumplo 32 y mi pololo 37", comentó en conversación con Las Últimas Noticias.

Sobre su pareja, comentó: "Llevamos poquito. (…) Tenemos el mismo humor, no hemos peleado ni una sola vez. Y lo que más me gustó era que tenía un gato y yo también".

"Me encanta, lo admiro demasiado. Es trabajador y regalón. Me respeta", agregó.

Finalmente, sobre los cambios que ha experimentado su cuerpo, manifestó: "Paso con sueño. Duermo 11 horas al día. Me cuesta no poder comer mariscos que es mi comida favorita y tomar no importa. Me tomo una chela sin alcohol que es igual de rica".

Además, reveló: "Se me inflaron mucho las pechugas y tengo mucha sensibilidad. Subí 4 tallas de sostén".