Comparte

El pasado lunes Raquel Argandoña, en su programa "Tal Cual", repasó su primer despido de Canal 13, y cómo se enteró de este.

Su narración se produjo luego que conversara con Patricia Maldonado, donde surgió el tema.

"Yo le dije a Raquel. ¿Vienes del canal? ¿No te ha pasado nada? ¿Estás segura porque me entere de esto?", inició señalando la conductora de "Las Indomables".

Tras esto, la "Quintrala" entregó detalles de este hecho. "Cuando a mí me echaron de Canal 13 la primera vez, había sido el cumpleaños de Tonka, entonces yo animé el ‘Bienvenidos’ y para mí era el mejor día de mi vida y de mi carrera. Íbamos a actuar a Concón, en la carretera y la Pata me dice ‘¿estás segura que está todo bien?, ¿no sabes lo que pasó? Te echaron. Yo me enteré por la Pata".

Junto a esto, precisó que el quiebre fue demasiado rápido, que incluso le quedaron unos asuntos pendientes.

"No pude sacar ni mi ropa, ni pagarle al quiosco lo que debía, tuve que decirle a Michelle Adam que me pagara y después le transferí", relató.

Aún así, señaló que "tampoco andaba llorando cuando me echaron de los canales ni nada menos, la televisión es así".