Nada fáciles han sido las últimas semanas de Coté López. Esto, luego de que además de sufrir la clonación de una de sus tarjetas de crédito, también recibiera reclamos o "funas" en las redes sociales por su línea de maquillaje.

En esta semana la también escritora entregó explicaciones, luego de que un grupo de sus seguidores señalara que algunos de los productos de su marca salieron defectuosos.

Y ahora un nuevo reclamo se suma en su contra, pero esta vez no sobre sus productos de maquillaje, sino sobre su línea de ropa Be Active.

El alegato de sus seguidoras viene, en específico, por un supuesto plagio de unas modelos brasileñas, cuyas prendas también tiene la frase "Be Active".

"En lugar de hacer funas chantas…"

"Me lo mandaron diciendo que ‘copié a una marca brasileña’, la marca esa se llama LIVE y solo escribieron la frase Be Active porque es una frase que significa estar o ser activo. Es una frase motivacional", inició señalando en un inicio.

Luego continuó: "pudo ser cualquiera otra: ‘be strong’ o ‘be happy’, etc. Busquen en Google al menos ‘Be Active Brasil’ antes, jajaja, al menos para darse cuenta de que no existe otra marca, en lugar de hacer funas chantas en TikTok por ‘copiar’. Dios Santo, he visto cada tontera últimamente".

Aquí puedes ver la publicación que compartió: