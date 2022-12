Comparte

Fiel a su estilo, Anita Alvarado no tuvo filtros y le respondió con todo a Daniela Aránguiz, con quien mantiene una polémica disputa de dichos cruzados durante los últimos días a través de redes sociales.

La pelea comenzó tras unas declaraciones de la "Geisha" en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, en el que criticó la posibilidad que le dio Aránguiz de reconciliarse con Jorge "Mago" Valdivia a raíz de las constantes infidelidades del futbolista.

"No tiene dignidad esa mujer?, ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, porque no hay otra forma", lanzó.

La respuesta de Aránguiz no se hizo esperar y llegó con furia, asegurando que le causa "risa" que "una prostituta hable de ser digna".

Posteriormente le mandó otro recado, esta vez aludiendo a su hija, Angie Alvarado.

"No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no tener valor de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?”

La furiosa respuesta de la "Geisha"

Durante esta jornada, Anita Alvarado revivió la polémica y le contestó en duros términos a Aránguiz, amenazándola con revelar secretos de su familia. Además, prometió que la hará "llorar" y "sufrir".

"Bueno llegó la hora de responderte Daniela. Siempre he dicho que la gente básica no tiene más que sacar mi pasado, el que yo misma comenté. Hoy y solamente hoy, porque tengo cosas que hacer, no seguiré respondiendo”, comenzó en una publicación de Instagram.

"Me sacaste a mi hija en cara, la publicaste ahí. Ahora, vas a sufrir y te prometo vas a llorar, porque vas a saber la verdad de quién era tu marido, o de quién es. Y van a saber la verdad de quién eres tú también y qué me ofreció tu suegro para que yo me quedara calladita”, amenazó Alvarado.

Tras ello, finalizó con un contundende mensaje: "Te voy a hacer mier…! Nunca jamás… supera a mi hija, entiende, supérala. No es hue… de plata, eso queda para ti”.