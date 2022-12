Comparte

Anita Alvarado envió una fuerte respuesta a Daniela Aránguiz y habló sobre las infidelidades del ex esposo de la modelo, Jorge "Mago" Valdivia. Lo anterior, tras los dichos de la ex "Mekano", quien la apuntó por su pasado como trabajadora sexual y cuestionó la crianza de sus hijos.

Por medio de un polémico streaming en su cuenta de Instagram, la empresaria reveló que el Mago estaba "enamorado" de su hija, Angie, cuando ésta tenía 17 años y él ya estaba casado con Aránguiz.

"Conocí a tu marido en mi casa y ¿fuiste ‘gorreada’? Sí (…) llegaba en taxi a la casa, de hecho en el condominio lo conocían todos y sabían cuando llegaba ‘el Mago", reveló Anita.

"Yo hice que cortaran la relación, yo, Anita Alvarado, la que tú dices que soy prostituta. Que encuentro, y sigo diciendo, qué básica. Yo corté la relación y tu marido estaba absolutamente enamorado, enamorado de mi hija, enamorado hasta las patas", agregó.

"Como veía las cosas, no era correcto, porque la Angie tenía 17 años (…) podría haberlo denunciado (…) ‘el Mago’ sufrió mucho, porque le lloraba a la Angie, le rogaba y testigo soy yo; porque yo le dije a mi hija que no más; y no fue una vez Daniela, ellos andaban", añadió.

Posteriormente reveló: "Cuando la Angie ya no quiso andar con él, porque le dijo ‘ya no más’, entonces se desesperó y tu suegro fue a hablar a la casa, conmigo. Y adivina qué me propuso tu suegro, que por favor Angie no terminara con él, porque te iban a dejar. Daniela, a ti te iban a dejar, porque no lo calientas, porque no está enamorado de ti".

"Entonces fue a proponerme que no nos iba a faltar nada, que por favor no denunciara a ‘el Mago’, porque le dije ‘cómo se le ocurre, usted viene en defensa de su hijo a qué, ¿a que siga con Angie y yo no lo denuncie?", agregó Alvarado.

"Creo que fue pasión de un tiempo contigo y listo, porque te ha ‘cagado’ toda la vida, con diferentes personas, con diferentes mujeres", señaló.

Finalmente, Anita apuntó al padre de Jorge Valdivia, indicando que él lo abastece económicamente y anunció: "Si me desmiente, va a quedar otra cagada, otra más grande. Ni te atrevas. Miéntele a la tonta que te quiere creer".

