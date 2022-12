Comparte

El pasado domingo Anita Alvarado realizó una transmisión en vivo que recopiló una gran cantidad de espectadores, donde le respondió a Daniela Aránguiz luego de que la ex "Mekano" criticara la crianza de sus hijos y su pasado como trabajadora sexual.

El live de la denominada "geisha chilena" alcanzó nada más que 82 mil visualizaciones en tiempo real, donde una de las espectadoras fue nada más que la actriz Francisca García-Huidobro.

Así, la ex "Primer Plano", además de recalcar esta cifra, también aludió al mundo del espectáculo en Chile: "Cariñoso saludo a todos los que dieron por muerta la farándula", redactó junto a una captura del live.

Junto a esto, aclaró su postura frente al conflicto: "Yo, por razones personales e históricas, tengo mucho cariño por Anita y por Daniela Aránguiz. Ese no es mi tema y no me meto ahí".

Por último, invitó a sus seguidores a "salir del clóset" y asumir que les gusta la farándula, señalando que a ella "también" le encanta.

Aquí puedes ver los registros: