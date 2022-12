Comparte

El pasado domingo se vivió una polémica situación, luego de que Anita Alvarado realizara una concurrida transmisión en vivo, que alcanzó una cifra superior a los 80 mil espectadores en vivo.

Recordemos que la situación se originó luego de que Daniela Aránguiz lanzara duros dichos en contra de la denominada "geisha chilena", criticando la crianza a sus hijos, así como su pasado como trabajadora sexual.

Así, Anita Alvarado en la transmisión que realizó por Instagram, le respondió con otro a Aránguiz, repasando además a su exesposo, Jorge Valdivia.

Y como era de esperar, el conflicto está lejos de apagarse. Esto, porque Daniela Aránguiz le respondió ahora a Anita Alvarado, a través de las pantallas del programa "Zona de Estrellas".

La réplica de Daniela Aránguiz

"Voy a responder a todas las acusaciones que se me hicieron y después voy a contar mi historia", inició comentando en el espacio.

Así, en primera instancia, aclaró su situación con Jorge Valdiviva: "Le quiero informar a la señora Ana Ester, que ella habla de mi marido y no es mi marido, yo me separé hace varios meses".

Luego continuó: "Mientras él se comporte como un buen padre que claramente nosotras dos no tenemos la misma suerte. Lo lamento por usted que tenga que pasar rabia con los padres de todos los hijos que tiene. Yo tengo la suerte de que como papá no puedo decir nada y eso de que me va a dejar de dar la pensión es imposible porque ya le quité todo".

"Mi única culpa es haber perdonado a Jorge…"

Tras esto, continuó: "Ella dijo que Jorge estuvo muy enamorado de su hija. Yo no me puedo meter en los sentimientos de otra persona, lamentablemente la única víctima de toda esta situación soy yo".

En esta línea, recordó un antiguo episodio, donde invitó a Angie Alvarado a su hogar: "Le presté zapatos, ella trató de ser mi amiga, fue a mi casa, tomó once en mi mesa porque eso también recuérdenlo, porque le abrí las puertas de mi hogar a una mujer que tuvo el cinismo de sentarse en mi mesa conmigo cuando la única que no sabía de esta situación era yo".

Finalmente, hizo una reflexión, donde señaló que ella es la víctima de toda esta situación: "Mi única culpa es haber perdonado a Jorge, me arrepiento de haberlo hecho porque nunca debí dejarme humillar de esa manera".

"¿Qué le hice yo a ella?. Yo respondí porque usted dijo que no tengo dignidad, si usted no habla de mí, yo no hablo de usted, pero no me venga a amenazar que no le tengo miedo a usted y a nadie", finalizó Daniela Aránguiz.