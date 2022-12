Comparte

La polémica entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz está lejos de apagarse, ya que en los últimos días han intercambiado múltiples mensajes.

Recordemos que el pasado domingo Anita Alvarado realizó un exitoso live, donde participaron más de 82 mil espectadores en vivo, y entregó detalles del supuesto romance que hubo entre Jorge Valdivia, exesposo de Aránguiz, y Angie Alvarado, hija de Anita.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, volvió a arremeter contra la ex "Mekano" y el exjugador de fútbol.

"Ella dijo que yo no podía hablar de dignidad, porque yo era un prostituta. Ella es muy básica, dejé de hacerlo hace 25 años. Pero eso no fue lo que me picó. Me picó que ella se haya referido a mi hija. Ella dijo que era indecente", inició señalando Anita Alvarado, apuntando a qué generó su molestia.

Luego continuó: "No debió meter a mi hija, la cosa era conmigo. Yo pensé que con lo que dije se iba a terminar todo, pero ella es como un mono porfiado. Tiene todas las de perder. Si yo veo que no voy a ganar en esto, no sigo, pero ella sigue. Ella dice tantas estupideces".

Finalmente expresó: "Es tanto su odio, porque la Angie es preciosa, y como la conoció sabe que no tiene cómo competir con ella. La Angie es una mujer feliz. Y el nivel de mentiras de ella, ni se arrugaba. Esa mujer es capaz de todo".