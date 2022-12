Comparte

La actriz Patricia Cofré fue la nueva invitada a "Juego Textual", donde desclasificó detalles de su carrera en el teatro por los años 60’s, momento en el cual no todo fue tabla y luces.

"A mí me rompían los zapatos, las chalas, me cortaban los bikinis. Porque yo no entré de corista, entré a primera fila al tiro y Dios me había premiado con una carita y un cuerpo más o menos", partió señalando la comunicadora en la oportunidad.

Luego, respecto a estos ataques que sufría por parte de sus compañeras, sumó: "Se ensañaban conmigo, pero yo decía que aquí tenía que estar, no me iba a ir si no me echaban", relatando incluso que una vez le echaron cerveza a su maquillaje.

"Me sacó la mugrienta"

Tras esto, se refirió a una situación especifica que experimentó con la fallecida actriz Iris del Valle, la cual la agredió en medio de un show por haberla reemplazado en una presentación anterior. "Me sacó la mugrienta", recordó Cofré.

Finalmente, incluso señaló que Iris una vez la penó en su hogar: "Nunca me voy a olvidar. Eran las 12 del día, estaba acostada, me doy vuelta y la Iris estaba ahí parada, vestida de blanco, con el pelo hacia delante. Me doy vuelta otra vez y la veo encima mío".

