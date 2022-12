Comparte

A pesar de ser un consagrado artista nacional, la carrera del imitador Stefan Kramer también ha tenido algunas polémicas, siendo la más recordada su imitación al fotógrafo Jordi Castell.

Recordemos que, en la oportunidad, al comunicador no le gustó nada el trabajo de Kramer con su rostro, motivo por el cual interpuso una querella.

Desde aquel entonces han pasado diez años, lo cual de igual forma quedó retratado en "Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer", libro del comediante al cual tuvo acceso el portal Tiempo X.

Así, en su obra escrita, Kramer señala que no siempre ha tenido una buena recepción al interpretar famosos rostros: "En lo que llevo en mi vida imitando siempre he estado al límite de la burla, del dolor o del menoscabo que mi trabajo puede provocar. Aunque, como me considero un cabro bueno, nunca ha sido mi intención herir a alguien", precisó.

"Me pasé con él"

"Por momentos, pude haber pisado el palito, porque cuando algo hace reír, en el fondo uno sabe que también puede herir", señaló, para luego aludir de manera directa a lo ocurrido con Jordi Castell.

Así, realizó su mea culpa: "Sí, tengo la capacidad de decir que me pasé con él, y que lo que hice en algunas actuaciones fue de mal gusto y que no lo haría de nuevo".

Por último, reflexionó de esta imitación, donde denigró al conductor por su orientación sexual: "Cuando imitaba al Jordi estábamos como en un cambio de conciencia, un momento en que, si miro para atrás, digo ‘sí, yo creo que hubo un error ahí… Hubo un error ahí".