Tras varios años alejada de los escenarios, Nathalie Nicloux se presentará en el Festival del Huaso de Olmué y comentó sus sensaciones acerca de este desafío.

"Volver a estar con las personas tiene cierta nostalgia", mencionó en conversación con Tiempo X.

En ese sentido, la actriz expresó que "nunca dejé de hacer stand up, lo que no hacía era presentarme con mi nombre en teatros o bares. Tiene que ver con muchas cosas, con la pandemia, con replantearse algunas cosas".

Sobre su retorno a los escenarios, la ex "Club de la Comedia" indicó: "Lo recibo con cariño y con alegría porque también tiene que ver con que se logró proyectar el amor que yo tengo por mi trabajo en general. A mí me gusta mucho poder tener la posibilidad de ser actriz y vivir de esto y de estar arriba del escenario, hacer talleres, hacer stand up. Estoy muy agradecida del cariño".

Nathalie Nicloux entregó detalles de su show

Consultada por este punto, señaló que será "bastante variopinto. Inevitablemente hay un momento sobre la pandemia, este es el primer Olmué que se hace post esta situación. Después un variopinto, no podría decir: ‘Voy a hablar de las injusticias o va a ser un monólogo político’".

Por último, se toma con tranquilidad este regreso. "Creo que todo tiene su tiempo y momento. Llegar a Olmué justamente es la suma de un montón de cosas que estaban pasando. Es un llegar hasta ahí y una continuación de un romance que se genera bonito", cerró.

La comediante se presentará el 19 de enero en el Patagual, donde en la edición 2023 también estará Bombo Fica.