Hace unos días el socialité Di Mondo sorprendió tras anunciar su separación con su pareja, Eric Javits, tras 16 años juntos.

"Tomamos la decisión de separarnos. Estamos súper bien, tuvimos una relación increíble, hemos sido muy bendecidos. No fue un proceso, fue relativamente rápido (…) tomamos la decisión porque cada uno tiene que ser honesto con uno (…) Todo crecimiento tiene cosas muy buenas y algunas muy malas", manifestó en el programa "Pero con Respeto" de CHV hace unos cuantos días.

Ahora Di Mondo habló con el diario Las Últimas Noticias, donde entregó más detalles de su quiebre, revelando incluso que en el 2021 Javits quiso casarse, pero él lo rechazó.

"El año pasado, Eric me pidió matrimonio, pero fue bien casual, no fue romántico. Eric no es romántico, pero lo pudo haber hecho mejor. Yo le dije de esa forma no, no. El anillo no me importa, pero sentí que fue demasiado casual. Tal vez, pudo haber dicho algunas palabras bonitas y ahí hubiese sido suficiente", relató.

Los motivos que desgastaron la relación

Junto a esto, apuntó a algunos de los motivos que provocaron el quiebre de ambos, aludiendo a la diferencia de edad de ambos, donde Di Mondo tiene 39 y Eric Javits 66.

"Él está en otro momento. No quiere salir tanto y todo lo que hacemos es bien intenso. Él quiere bajar el ritmo… y yo estoy al revés. Todavía me siento muy joven y de alguna forma siento que estoy empezando mi vida, pero con madurez y experiencia", repasó.

Aún así, no cerró las puertas en este romance. "He salido con amigos a fiestas, pero no estoy buscando pareja. No estoy en esa parada en este momento. Mi corazón está abierto (a volver con Eric), pero también a conocer a otra persona".