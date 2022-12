Comparte

Diana Bolocco defendió a su hermana Cecilia tras sus polémicos dichos durante un Live de Instagram, en donde llamaba "a comer menos" a quienes "necesitan más tallas" de ropa.

Fue en un nuevo episodio de Juego Textual donde la ex animadora de Mucho Gusto debió abordar el complicado tema luego de que se le preguntara directamente por su opinión de los hechos.

Pese a que en primer lugar intentó desmarcarse de lo ocurrido, asegurando que "yo tengo me tengo que inhabilitar de opinar respecto de lo que ella dijo, porque es mi hermana", finalmente decidió dar su postura frente a lo ocurrido.

Yo la amo por sobretodas las cosas, estoy con ella siempre, así como ella está conmigo cuando me equivoco, o cuando le acierto. Es muy delicado y no me corresponde evaluar lo que ella dijo, ella pidió perdón, ella misma dijo que se equivocó", destacó Bolocco.

"Yo creo que hay muchas lecciones que sacar respecto de lo que sucedió en ese momento, todos vamos aprendiendo de las nuevas generaciones. Todos evolucionamos y tenemos derecho a equivocarnos, a reconocer que lo hicimos", agregó.

"Ella solita lo dijo, hizo un live de Instagram y explicó que es lo que le había pasado, yo lo que puedo decir a favor de ella, que la conozco hace 45 años, es que estoy segura que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie", cerró.

En la misma línea, añadió que debido a la cercanía entre ambas, "es obvio que yo no la voy a juzgar ni voy a opinar de ella en público jamás, yo voy a estar con ella siempre, independiente de lo que diga".

"Yo creo que por muy cliché que sea, la intención es lo que vale y ella no tuvo la intención de dañar", cerró.