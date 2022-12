Comparte

Han pasado unas semanas desde que Cecilia Bolocco estuvo en el ojo de la polémica, debido a sus dichos contra las personas que utilizan prendas tamaño XL.

Ahora la ex Miss Universo, tras largos días alejada de las redes, regresó a sus clásicos lives, donde reveló una delicada situación que estaría enfrentando, en el ámbito de la salud.

"Yo soy 38, era 36 pero me he comido mucho chocolate. Entre paréntesis, dejé de ser vegana porque me hice unos exámenes y me salieron mal", inició comentando la comunicadora.

"Me toco y me salen moretones…"

Junto a esto, detalló algunos de los problemas que enfrenta en su día a día: "Ahora estoy con, no sé… Me toco y me salen moretones, entonces ahora estoy comiendo poquito poquito pollo, pavo y pescado, eso es todo", señaló.

Finalmente relató que espera lograr una mejoría con los cambios que realizó en su alimentación.

Aquí puedes revisar la transmisión que realizó: