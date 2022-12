Comparte

La comunicadora Pamela Díaz recientemente entregó detalles de la situación judicial que vivió con su exesposo, Fernando Téllez, para lograr viajar al extranjero con su hija Pascuala.

Recordemos que hace unas semanas, en el programa "Buenas Noche a Todos", se sinceró sobre la compleja situación que enfrentaba, donde quería llevar a su hija al extranjero, pero su padre lo impedía a pesar de que este no paga la pensión.

"Ya demostré que crio a mi hija sola, que compré los pasajes y que estos son de ida y vuelta… Pasar por todo ese momento de nuevo es como ‘bucha, ya po, cómo no va a haber algo más rápido’.Va a ser heavy si en la audiencia me dicen que no puedo viajar con mi hija (…) Compré pasajes, pagué el hotel, hace tres meses estoy presentando esto", relató en la oportunidad.

"Es un desastre"

Ahora, en conversación con el portal Página 7, entregó más detalles de esta situación, donde busca ir al Caribe con toda su familia.

"Hasta hace una semana no tenía la autorización. Uno se tiene que ir a juicio y el caballero no se presentó, entonces le dieron 15 días más… Hace exactamente una semana el juez recién me autorizó el viaje", relató, señalando que tenía la situación planeada desde agosto.

Si bien esta noticia es positiva, aun así lo catalogó como "un desastre todo esto, encuentro que es una falta de respeto, una situación horrible. Pero, por último, me dieron el permiso. A la hora que no… ahí sí que dejo la embarrada”.