Sorpresa causó una publicación de la alcaldesa de Providencia, Evenlyn Matthei, este 28 de diciembre, donde se conmemora el Día de los Inocentes.

Fue así como la jefa comunal compartió una imagen en donde aseguró que se tatuó por primera vez, a sus 69 años.

"Me atreví!, Me costó tomar la decisión, pero con mucha alegría les presento MI PRIMER TATUAJE. Es un recuerdo que estará conmigo toda la vida", partió señalando a través de las redes sociales.

Luego continuó: "Va dedicado a todos mis vecin@s de #Providencia y a l@s periodistas que corrieron ese inolvidable 7/11/2019. ¿Qué opinan?".

En la imagen se puede ver a la alcaldesa sentada en un parque, mientras que en uno de sus brazos tiene un pequeño tatuaje. Luego, en una ampliación de este, se puede ver que la obra es un tatuaje de ella misma corriendo con una chaqueta amarilla, acompañada de unos rayos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la jefa comunal de Providencia se une a la celebración de este especial día. El 2020 hizo lo mismo compartiendo una postal donde lucía un cabello tinturado verde.

"Dicen que los cambios, hacen bien. Yo me atreví, mis sobrin@s me ayudaron a elegir el tono, les gustá? A mi me fascina. Feliz lunes para todos!!", redactó en la oportunidad.