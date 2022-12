Comparte

El pasado lunes se confirmó el fin de "Más Vivi que Nunca", espacio de TV+ que llegará a su fin este viernes, donde Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela se descargaron en Instagram.

Ahora la expanelista habló con el portal Las Últimas Noticias, donde se refirió a su cesantía y cuál es su plan profesional.

"Soy mala para el lobby, pero buena para ser cara de palo. No tengo problema en escribirle a alguien y decir ‘oye, me quedé cesante, tengo esta idea’ o ‘por favor, considérame’. Hay que ser busquilla", relató de inicio sobre su situación laboral.

Luego, en la misma línea, se refirió a su compañero: "Todos hemos estado sin pega y las cosas no llegan por arte de magia".

Respecto al tiempo que tendrá libre, la también modelo señaló que irá a Caldera y Copiapó a visitar a su familia. "No he tenido vacaciones bien programadas y este es el minuto para ver más a mi familia, a mi abuela. Tengo que aprovechar de estar con los míos y me he perdido eso por privilegiar la pega o los estudios", afirmó.

Por otro lado, narró que tenía ahorros ya que sabe bien cómo se trabaja en televisión. "Cuando uno trabaja en la tele, tienes que aprender a ahorrar, por más que te esté yendo bien en algún minuto. Jamás está la opción de farrearte las lucas porque uno sabe que en este medio se trabaja por proyectos", relató.

"Soy ordenada en este tema, así que puedo estar un rato tranquila sin pega", cerró.