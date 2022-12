Comparte

Nada sencillos han sido los últimos días de la influencer Naya Fácil, la cual reveló a través de sus redes sociales que existía una orden de detención en su contra.

Esto, luego de un antiguo registro que corresponde al 2019, donde se desnudó en una iglesia de Caldera.

Bajo este contexto, la joven fue acusada de "ultraje a objetos o lugares de culto", por lo que debía presentarse en una audiencia de formalización, lo cual no se concretó por la ausencia de la joven.

Ahora, la influencer una vez más apareció en las redes y señaló que estaba cansada de escapar, por lo que se quedaría en su casa, sin importar las consecuencias.

"En este momento me encuentro en mi casa, no me voy a mover de acá más, no tengo por qué", relató en un inicio.

Luego continuó: "Voy a subir historias común y corriente: es mi casa, es mi lugar… Mucha gente me dice por qué no me voy a entregar: chiquillos, yo me voy a entregar, y apenas me entrego me van a llevar a Caldera, automáticamente".

"Me harté de esta situación"

Respecto a la situación, manifestó: "No asistí el día que me habían llamado, entonces la orden es para asistir. Eso es lo que se está solicitando, que yo vaya, y no voy a ir".

Junto a esto, también le envió un directo mensaje a la alcaldesa de Caldera, Brunilda González.

"Voy a comenzar a hacer mi vida común y corriente, me harté de esta situación, de la señora, de la información que está rondando, porque sé cómo esta situación está funcionando", afirmó.

Por último, expresó: "Me siento mal por dentro, siento mucha pena, mucha rabia. Sé que la cagá me la mandé yo… La pena y la rabia la tengo por mí misma, pero son huevadas que pasan. Tampoco yo voy a ir a pasar la noche al calabozo para pasar esos malos ratos. Voy a seguir en contra de la señora".