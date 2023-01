Comparte

Sorpresa causó un anuncio de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien anunció el fin de la relación que existía entre los actores Carmen Gloria Bresky y Sebastián Layseca.

Esta revelación fue tocada en el programa "Zona de Estrellas, donde aseguraron que los intérpretes finalizaron su relación, tras 20 años juntos.

"Me confirmaron que fue ella quien terminó su relación. Aún así, me contaron que él no lo está pasando bien, pero tiene las mejores palabras para Carmen Gloria Bresky. Entonces, eso habla también de que es un quiebre que no sería a raíz de una situación traumática para él o para ella", complementó el periodista Hugo Valencia, que también aseguró que "él todavía siente mucho esta ruptura".

Tras esto, Gutiérrez entregó un nuevo dato y sostuvo que las fiestas de año nuevo la pasaron separados.