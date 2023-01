Comparte

En un nuevo capítulo del programa de Cecilia Bolocco en Canal 13, “Todo por ti”, este domingo la actriz y comediante Daniela “Chiqui” Aguayo homenajeará a su madre.

La actriz repasará el momento más doloroso de su vida, cuando a los cuatro meses de gestación le informaron que tenía un embarazo inviable. “Cuando me dijeron lo que me dijeron tuve la sensación de que me caía. Mi hermana me agarró. Era la sensación como que iba corriendo muy fuerte y fue tan grande el pencazo que estaba con los ojos abiertos sin saber si estaba parada o acostada”, señalará.

Debido a esto, tuvo que acogerse al aborto por tres causales para finalizar su embarazo, pero no le fue fácil, pues la ley de aborto había sido aprobada muy recientemente. “En la clínica donde me estaba atendiendo todos se abstuvieron de conciencia, entonces me quedé súper desamparada. Todos me decían ‘Espera que se muera adentro tuyo, se va a morir de todas maneras, aquí no hacemos eso’”, revelará. Sólo al cambiarse de clínica logró encontrar un doctor que aceptara atenderla.

"Nos desarmó a todos"

“Le pregunté si iba a sentir algún dolor mi hijo, que en ese momento estaba vivo, él nos explicó que por cómo estaba desarrollado nuestro hijo era imposible. Fue súper duro para nosotros. Nos desarmó a todos, ninguno estaba preparado para vivir esto tan terrible”, sostendrá Aguayo, agregando que para ella su primer hijo, al que nombró Yasser, sigue presente siempre en su vida, especialmente a través de su segunda hija, Amal, nacida en plena pandemia.

“Tenemos siempre la sensación de que Yasser está en todas partes. La Amal está siempre con una guagüita en la mano, ella dice que tiene un bebé. Le pregunté dónde lo conoció y me dijo ‘En tu guata’, y el Yasser debe haber sido de ese tamaño cuando lo parí”, revelará.

