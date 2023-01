Comparte

Extrañeza había causado la ausencia periodista César Fuenzalida, uno de los rostros más reconocidos del programa Contigo en Directo, de Chilevisión, donde realizaba labores como notero.

Tal como relató a Las Últimas Noticias, Fuenzalida, quien estaba desde 2021 en la casa televisiva, recibió un inesperado sobre azul de despido en la víspera de fin de año.

Según comentó, había solicitado a los altos mandos de Chilevisión un aumento en su salario, lo que fue negado. Posteriormente solicitó una rebaja en la carga laboral para poder realizar otros proyectos de forma paralela, lo que quedó en suspenso.

El 19 de diciembre de 2022, horas antes de salir al aire en Contigo en Directo, Fuenzalida fue notificado para su despido.

"Quedé de una pieza. Me dijeron que era por necesidades de la empresa”, comentó, agregando que “siempre lo dejé en claro: ‘no me quiero ir, no quiero renunciar, me siento bien. Por eso me sorprendió que me esperaran con una carta de despido”.

El comunicador lamentó las circunstancias, sobre todo considerando que se trataba de fin de año y que no pudo despedirse en pantalla, dado que mucho televidentes le preguntaban por qué no aparecía en el programa.

“Podrían haberme dejado, por último, terminar el mes o decir en pantalla ‘este es mi último programa’, porque la gente me ha ido preguntando por redes sociales”, concluyó.