La expresentadora de televisión Katherine Salosny entregó detalles de su romance con el comunicador Felipe Camiroaga.

"Felipe era un tipo demasiado entretenido, muy inteligente, muy sensible, muy profundo, pero era un loquillo", recordó Salosny durante el capítulo de Juego Textual de Canal 13.

Aludió además a que ambos tuvieron sinergia desde el primer momento: "nosotros tuvimos una complicidad muy poderosa desde el comienzo de nuestra historia, nos hicimos muy amigos".

La ex mucho gusto dijo que según Camiroaga, "él era mi versión en hombre y yo su versión en mujer". También recordó la última vez que vio a Felipe Camiroaga, "fue en un gimnasio, nos saludamos, le pregunté por su casa y él me dijo «que bonito pañuelo», me veo y yo andaba con un pañuelo que él me había regalado".

Semanas después del último encuentro, el animador del matinal Buenos días a Todos sufrió un accidente en una aeronave camino a Juan Fernández en septiembre de 2011.