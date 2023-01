Comparte

Nada tranquilo fue el momento que se vivió en el último capítulo de "Sígueme y te sigo", luego de que una televidente se contactó con el espacio, y apuntó contra la expanelista, Nataly Chilet.

Cabe recordar que hace tan solo unos días se confirmó la salida de la comunicadora del programa conducido por Francisco Halzinki. Sin embargo, ahora tendría su propio programa llamado "Los Secretos de…".

Entre algunos de los rumores sobre su renuncia, el que más resuena es la poca amistad que tenía con el también panelista, Mauricio Israel, con quien en más de una vez tuvo un duro cruce en pantalla.

"Estoy feliz que se haya ido Chilet"

Ahora, en un nuevo capítulo de "Sígueme y te sigo", tuvieron la llamada de una mujer que apuntó contra Chilet.

"Los quiero felicitar, me encantan, lo he pasado súper bien, estoy feliz que se haya ido la Chilet… no sé cómo se llama", expresó la televidente, generando un incómodo silencio.

Tras esto, los periodistas le explicaron que no se había ido, sino que era parte de otro programa en la misma señal. "No se fue, no se fue… está en otro proyecto", expresó Andrés Baile, previo a que el conductor tomara la palabra.

"A ella la puede ver antes de nosotros en Los secretos de…, no se fue, se fue a otro programa", aclaró.