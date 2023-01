Comparte

Un tema obligado a comentar el día de ayer fue la nueva canción de Shakira, que generó múltiples reacciones debido a las ácidas "indirectas" que lanzó contra su expareja, Gerard Piqué.

Quien no quiso quedar fuera de esto fue la comunicadora María José Quintanilla, situación que se dio luego de que su compañero de "La Hora de Jugar", Joaquín Méndez, le preguntara si había escrito una canción por venganza.

"No, porque si uno revela su fuente, esa fuente después te puede quitar derechos de autor, ¿sabías?", respondió la también cantante.

Tras esto, se refirió al caso de Adele: "Le tuvo que pasar plata a su exmarido, porque una vez dijo en una entrevista que había escrito sus canciones por amor, a la persona con la que ella estaba".

Así, con el fin de responder la pregunta de Méndez, concluyó: "(…) Y yo amigo no soy ni Adele, ni Shakira, pero no soy hue…".

Por otro lado, Quintanilla también quiso entregar su opinión sobre la nueva canción de Shakira, compartiendo una especial reflexión.

"¿Me puedo poner moralista?” Algo que me carga, pero lo voy a hacer… los niños. Esos hijos que escuchan a su papá y su mamá con la cuestión: que te dije, que me dijiste… lo único que me da lata son los cabros chicos", planteó.

Finalmente sostuvo: "El quiebre fue entre Shakira y Piqué. Clara no tiene nada que ver, porque Clara no estaba casada con Shakira".