Comparte

La hija de Dj Méndez, Steffi Méndez, recientemente realizó una transmisión en Instagram para conversar con sus seguidores, repasando la actual relación que mantiene con sus hermanos más pequeños, la cual habría cambiado con el paso del tiempo.

"Eran todos unos exquisitos cuando eran chicos, nada me molestaba de ellos", inició comentando en el live, para luego referirse al cambio: "Los vi crecer a todos, menos a uno y ahora son todos unos adolescentes. Ya no se siente lo mismo".

Luego profundizó: "Para los que me preguntan por ellos, es muy poco lo que sé de ellos por todo lo que ha pasado y por todo lo que está pasando (…) Ellos también están pasando por cosas, son adolescentes ya". A modo de conclusión, expresó: "Me da mucha pena, pero así es la vida".

Cabe señalar que, hace un tiempo el padre de Steffi, el músico Dj Méndez, afirmó que buscaba ampliar la familia con su nueva pareja, revelando sus anhelos de convertirse en padre nuevamente.

Este deseo no he aprobado por Steffi, quien en la oportunidad expresó que "no estoy muy de acuerdo, porque somos varios y creo que todavía hay mucho que entregar como papá, y se lo he dicho".