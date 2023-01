Comparte

"Decidí que no", fue la tajante respuesta de Valentina Roth respecto a la invitación que recibió para asistir a la Gala del Festival de Viña del Mar.

Así, la exchica reality se transforma en un nuevo rostro que se baja del elegante evento, lo cual fue narrado por ella misma a través de sus redes sociales.

"A mí me invitaron a la gala y me invitaron con pareja, con Miguel. Pero al final ayer decidí que no voy a ir porque le había hablado a cuatro diseñadores, algunos me dejaron el visto", señaló de entrada.

Luego detalló: "No me quiero estresar, si tengo que estar preocupada de verme bien y hacer un buen vestuario y embarazada es como que no. La verdad yo quiero estar lo más en paz y relajada en este embarazo y yo sé que me voy a estresar en eso, es estresante".

Junto a esto, precisó que la gala se realizará el próximo 17 de febrero, y ella se encuentra de cumpleaños el 18, por lo que es otro motivo para no asistir. "Pero obvio estoy muy agradecida de la invitación", señaló.

Más tarde volvió a referirse del tema, recalcando que no asistirá: "Yo cuando tomo una decisión de no ir a algo, no voy, la mayoría de las veces no cambio de opinión. Tienen que entender que quiero estar en paz y tranquila. Nada mejor que estar en Pucón".