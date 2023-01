Comparte

Kate del Castillo volvió a recordar el instante en que se reunió con el peligroso narcotraficante, Joaquín "Chapo" Guzmán, y no se olvidó de Sean Penn, a quien criticó duramente.

Cabe señalar que hace ocho años, la actriz en conjunto con el actor acordaron una junta con el mexicano, quien posteriormente fue capturado por las autoridades.

Además, la reunión tenía intención llevar al cine la vida de Guzmán. Sin embargo, el encuentro salió a la luz gracias a que el estadounidense vendió la exclusiva a la revista Rolling Stone.

Y en ese sentido, la intérprete de la "Reina del Sur" se refirió en duros términos al ganador del Oscar: "Yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, es una persona deplorable y traidor".

A pesar de que la actriz sufrió momentos de angustia tanto por la vida de ella como la de su familia, aseguró que no se arrepiente de nada y que tiene la verdad de su lado, pues, afirmó, que ella no cometió delito alguno.

"No me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada", recalcó en una entrevista replicada por la revista Quién.

