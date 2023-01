Comparte

En un nuevo capítulo del programa de Cecilia Bolocco en Canal 13, "Todo por ti", este domingo la actriz y panelista de programas de televisión Francisca Merino homenajeará a su madre.

La figura de recordadas teleseries como "Amor a domicilio", "Adrenalina" y "Cerro Alegre" recordará su infancia, especialmente las pataletas que le hacía a su mamá, siendo una niña muy mimada.

"A los 3 años yo entraba al supermercado y hacía escándalo, era la reina de las pataletas. Se me quitaron tarde, como a los 6. Mi mamá me llevó al neurólogo, al psicólogo, porque creía que tenía algo. Recuerdo que el doctor le dijo delante de mí que me encerrara en la pieza hasta que se me pasaran. Lo mismo hago hoy con mis hijas”, sostendrá.

Acerca de su carrera en telenovelas, Merino destacará su rol de "Cathy Winter" en "Adrenalina". "Yo siempre fui admiradora del personaje de Carolina Arregui en ‘Ángel malo’, me encantaba esa mezcla de malula y buena. Quería más realidad, se lo propuse a Pablo Illanes, el guionista, y lo empecé a modificar", explicará.

Experiencia en "SQP"

También se referirá a su paso por los programas de farándula, cuando fue panelista de "SQP", época que no recuerda con mucho cariño.

"Lo pasé súper mal ahí. En cierto momento el equipo cambió, entró gente más malula. Mi rol era la entretención y cuando se ponían a hablar cosas de gente, me empezaba a bajar la angustia. Muchas veces tuve que llamar a mis amigas para advertirles que iban a hablar de ellas. (…) Finalmente dije ‘nunca más vuelvo a estar en un panel de farándula'", revelará.

Según recordará, un par de años después de eso, fue víctima de una millonaria estafa por parte de un amigo de su esposo, lo que la dejó desamparada. "Fue duro, pasé tanto miedo y sentí tanto odio, que no quiero volver a sentirlo. (…) Ahora todo el día tiro amor y perdón, lo único que quiero es no sentir odio. Me encuentro siempre con este tipo, le tiro un par de tallas pesadas, pero ya no con carga emocional", comentará.

También esa estafa le puso fin a su matrimonio con el ingeniero Claudio Labbé, con quien tuvo tres hijos, Dominic, Amanda y Chloe. "Sufrí harto, pero lo superé. Llega un momento en que topas fondo y ya no puedes seguir lamentándote del pasado", asegurará.