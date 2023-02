Comparte

En un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla" de Canal 13, el actor Patricio Torres habló de su experiencia en la aplicación de citas Tinder.

Recordemos que si bien el intérprete señaló que no se volvería a casar, relató que el amor es un tema distinto, "es una cosa que surge espontáneamente".

Respecto a su experiencia con la aplicación, describió su aventura como "genial, increíble. Me puse una foto con el torso desnudo, estaba filete".

Junto a esto, compartió algunas de las "trampas" que utilizó: "No me puse Patricio, sino Waldo. Me quité la edad, puse 55 cuando tenía 67".

"Dije que buscaba ‘amigas’ entre 40 y 45. No habrán pasado 10 o 15 minutos, y empezaron a llegar como 30 ofrecimientos, pero ellas representaban como 80 años", señaló riendo.

La "propuesta indecente"

Más tarde, el intérprete desclasificó haber recibido una llamativa "propuesta indecente". "Me llegó una foto de una señora maravillosa, desnuda sobre un sofá rojo. Abajo decía una frase: ‘Pato te quiero cu****”. Cachó que era yo", afirmó el actor.

No obstante, el comunicador habría rechazado el ofrecimiento: "Le respondí: ‘Le agradezco la gentileza que ha tenido conmigo, pero no’", señalando que tras este episodio optó por abandonar la plataforma. "De ahí me retiré, dije: ‘no, esto no sirve'".