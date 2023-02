Comparte

El destacado actor chileno Pedro Pascal sigue cosechando elogios y durante la noche de este sábado tuvo una exitosa presentación en "Saturday Night Live", uno de los shows humorísticos más importantes y vistos de Estados Unidos.

En el programa, el intérprete compartió con la banda inglesa Coldplay y la destacada actriz Sarah Paulson, quien además es su amiga.

Pascal, conocido por sus trabajos en Game Of Thrones, The Mandalorian, Narcos y recientemente en The Last Of Us, ofreció un monólogo que encantó a todos y en el que destacó sus orígenes chilenos.

"Nací en Chile, tengo 34 primos que viven allá y están muy orgullosos de mí. Lo sé porque le dan mi número de teléfono a cada persona que conocen, lo que significa que cada día alguien en Santiago me escribe cosas como ‘¿puedes venir a mi boda?’, ‘¿puedes cantarme feliz cumpleaños?’ o ‘¿Baby Yoda es grosero en la vida real?’. Y yo les digo: ‘no, no y su nombre es Grogu", dijo Pascal, desatando la risa de los presentes.

El actor también dejó momentos emotivos y agradeció a sus padres. "Huyeron de Pinochet y me trajeron a mí y mis hermanas a Estados Unidos. Fueron muy valientes y sin ellos no estaría acá, en este maravilloso país, y tampoco estaría parado frente a ustedes esta noche", dijo.

Tras ello, se atrevió a mandarle un mensaje a su cercanos en español: "A toda mi familia viéndome en Chile solo le quiero decir: te amo, te extraño y deja de dar mi información personal".

Finalmente, Pascal hizo chistes con los roles que ha encarnado, en especial con The Mandalorian, popular serie en la que interpretó al pistolero "Mando", quien, sin embargo, aparece con un casco durante todo el show, por lo que no es posible verle la cara.

"Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ama The Mandalorian y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza una máscara en todo el show", bromeó.

Posteriormente cerró el show junto a Coldplay y Sarah Paulson utilizando una camiseta con la bandera chilena, dejando en claro lo orgulloso que está de sus orígenes.

Revisa la presentación completa de Pedro Pascal en "Saturday Night Live":

Pedro Pascal's monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023