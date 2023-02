Comparte

En el capítulo de Juego Textual de Canal 13, Felipe Vidal recordó el tweet que casi le costó su trabajo en CHV.

Dentro de la primera actividad del programa, la actual figura de Buenos días a todos recordó su “momento de furia” cuando se vio involucrado en una discusión por Twitter debido a su fanatismo por la Universidad de Chile, ocasión en la que llegó a ser trending topic.

"Era un Superclásico, iba a ir al estadio con mi hijo, pero con abc motivo no fui al estadio, no recuerdo exactamente por qué, y me quedé viendo el partido en la casa", comenzó el comunicador.

A lo que Felipe Vidal indicó que "terminó el partido y, aparte de echar mis clásicas chuc…. habituales, agarro el teléfono y empiezo a mirar Twitter y me encuentro con ese tweet (….) en el fondo habló algo de Colo Colo y habló algo de la U, pero era un hincha de la Católica, y eso me picó".

"Estuve toda la tarde contestando, mandando tweet. Me contestaban y volvía a contestar y me volvían a mandar y yo seguía contestando. Pasó mucho rato y tipo 9 de la noche me llama por teléfono un amigo mío (….) y me dice ‘tienes claro que eres trending topic’ y cuando me dice eso dije ‘aquí cag…'", recordó Felipe Vidal sobre aquel momento.

Además precisó que el gerente de producción de “La Noche es Nuestra”, donde trabajaba en ese entonces lo llamó a reunión antes de la pauta del programa, “el gerente de producción del canal me dijo que el presidente de un club lo llamó para pedir mi salida del canal”.