El actor Matthew Lewis, conocido por su participación en las películas de "Harry Potter", se encuentra en Chile, particularmente en la ciudad de Punta Arenas.

El intérprete de "Neville Longbottom" había revelando previamente en su cuenta de Twitter que se encontraba en el territorio nacional y que esperaba ver el partido entre Leeds y el Manchester United.

I’m in Chile. Just about at the edge of the world. The scum game is on TV here, but it’s not on in UK. Madness. While we’re on subject, any Leeds/Bielsa fans in Punta Arenas watching the game somewhere good? 👀🇨🇱