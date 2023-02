Comparte

Durante la jornada del pasado domingo, Iván Cabrera fue detenido por Carabineros tras ser denunciado por su expareja, Antonella Muñoz.

Tras este hecho, el "Potro" compartió un video entregando su versión de estos hechos, momento en el cual aseguró que "estoy tranquilo con mi persona… hice todo el proceso (judicial) como correspondía… así que quería exponer esto y dejar en claro que también hay otra verdad".

"Me voy a mantener con la cabeza en alto, no puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito", agregó en aquella oportunidad.

Publicaciones de Antonella

Luego de este suceso, la expareja de Iván Cabrera publicó dos registros de ella en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de Instagram.

En el primero aparece ella posando hacia la cámara, imagen junto a la cual expresó: "Voy a crear la vida que merezco, no importa cuantos miedos me cueste".

Posteriormente, Antonella publicó un video donde aparece saliendo en bikini desde una piscina. "Días de regalo", sostuvo junto al clip.