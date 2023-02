Comparte

Un reflexivo mensaje fue el que compartió este martes la modelo Raquel Calderón en el día de su cumpleaños, jornada en que también se celebra el "Día de los enamorados".

En su cuenta de Instagram, la joven evidenció cómo celebró la llegada de un nuevo año y compartió emotivas palabras. Además, saludó a su pareja Renzo Tissinetti por el 14 de febrero.

"Para los que me conocen, saben que mi cumple está infinitamente lejos de ser mi día favorito del año, hace un tiempo que me trae pura sensaciones contradictorias y extrañas (sí, soy como el grinch de mi cumple), pero para mi sorpresa hoy ha sido un día hermoso, rodeado de amor", comenzó expresando.

En este sentido, destacó los "mensajes de cariño genuino y gestos que me han emocionado como no se imaginan".

"Vida, fuiste ingrata por mucho tiempo, pero debo reconocer que los últimos meses me has dado mucho. Hoy ha sido un cumple especial", agregó.

"Solo quiero decirles cuanto agradezco que estén en mi vida, y lo agradecida que estoy de que me hagan sentir de esta manera este 14, a mis amigos, familia, y a este grupo de personas que están aquí y que si bien quizás no nos conocemos en persona, pucha que me han entregado su energía en momentos difíciles", comentó "Kel".

"Después de lo que han sido miles de meses, hay una lucesita por ahí que creo que empieza a brillar muy fuerte", sostuvo la influencer.

Finalmente, le deseó un "feliz día del amor" a su pareja.

